Vilamoura Atlantic Tour: Henrique Drumond faz a “dobradinha” na final dos 5 Anos 25 Fevereiro, 2021 12:15

Excelente performance do luso Henrique Drumond, esta quarta-feira, ao conseguir a “dobradinha” na final de cavalos de 5 anos do Vilamoura Atlantic Tour. Drumond foi primeiro classificado com o castrado KWPN, Latrichta e ficou em segundo com o garanhão Vagabond II Van Overis Z. O pódio fechou com o irlandês Jonathan Smyth com o cavalo irlandês de desporto, Keelnacally Cobra.

Destacaram-se ainda nesta prova os cavaleiros nacionais, Ricardo Gil Santos com o SF Gatsby Diamond (5º), Ricardo Guerreiro com o garanhão Magico (7º) e Hugo Carvalho que terminou em 8º com o garanhão Chang NZ.

A britânica Laura Renwick, vencedora da YH European Cup em 2019 e 2020, voltou a conquistar este troféu ao vencer a final reservada a cavalos de 7 anos com Cottee.

Francisco Rocha, evidenciou-se com a égua Changuna Heureka Z, ao conseguir o 5º lugar nesta prova

Resultados completos AQUI