Vilamoura Atlantic Tour 2020: Titouan Schumacher vence Grande Prémio (VÍDEO) 2 Fevereiro, 2020 19:43

O cavaleiro francês Titouan Schumacher venceu este domingo, o primeiro Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour (CSI3*).

Os franceses dominaram os primeiros lugares do pódio do Grande Prémio com Titouan Schumacher (Atome Z) a cortar os visores do desempate em 40,88s, após uma disputa com o seu compatriota Mathieu Billot (2º lugar do pódio) com Quel Filou 13 (41,17s). O britânico Guy Williams foi 3º classificado com Rouge de Ravel por penalizar 4 pontos no percurso inicial (74,67s) ficando afastado do desempate. Dos 31 conjuntos que alinharam, apenas dois conseguiram duplos percursos sem faltas.

Dos portugueses apenas o luso-brasileiro Adir Dias de Abreu em 7º lugar com California 19 (4/77,05s) e António Matos Almeida com G&C Urika du Plessis em 8º lugar (4/78.08s) ficaram no top 10.

Brilhante regresso de António Matos Almeida, após uma pausa de 3 meses por lesão, ao vencer no sábado o Pequeno Grande Prémio (1,45m) montando Virtuose du Very, onde participaram 48 conjuntos. Matos Almeida conseguiu dois percursos limpos. O francês Jerome Hurel foi 2º classificado com Capuccino de Nantuel enquanto Duarte Seabra assegurou o 3º lugar do pódio com MHS Fernhill. Martim Portela de Morais ocupou o 4º lugar com Cornet’s Storm.

Destaque para as prestações no sábado dos cavaleiros portugueses, Guilherme Lucas Rosado com Quabil vencedor da prova ao cronómetro a 1,35m; Francisco Fleming de Oliveira com Boreal de Brion venceu a prova disputada em Duas Fases (1,30m) seguido de Filipe Malta da Costa com Candy Baerenrain e de Guilherme Canas da Silva com Empire em 2º e 3º lugares respectivamente.

Resultados completos AQUI