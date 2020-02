Vilamoura Atlantic Tour 2020: Guy Williams conquista o penúltimo Grande Prémio 25 Fevereiro, 2020 14:29

As duas provas mais emblemáticas da penúltima semana do Vilamoura Atlantic Tour, foram ganhas por Guy Williams e Jonathan Smyth, cujas performances não deixaram margem para dúvidas.

O britânico Guy William conquistou este domingo, o Grande Prémio (CSI3*) com obstáculos a 1,50m, patrocinado pela marca italiana “Le Lame International”, tendo registado o melhor tempo com o castrado KWPN Cicero II (35,35s) dos seis conjuntos que disputaram o desempate. A sua compatriota Laura Renwick foi segunda classificada com Arkuga (35,36s), enquanto o hungaro László Tóth foi terceiro com Radihaza-Echo (37,53s). O luso-brasileiro Adir Dias de Abreu foi quarto classificado com Freedom (38,91) e a jovem Mandy Mendes Costa. de 19 anos, destacou-se ao ocupar o 7º lugar com Cachento Ps tendo penalizado 1 ponto por excesso tempo na primeira mão ficando afastada do desempate.

No sábado, o irlandês Jonathan Smyth brilhou ao vencer o Pequeno Grande Prémio com Crystal Tom (36,79s). No segundo lugar desta prova ficou Guy Williams com Cupido (37,63s) e o italiano Antonio Alfonso completou o pódio com Dream Van Generhese (0/4-36,01s).

O Vilamoura Atlantic Tour 2020 entra esta terça-feira, na penultima semana com as provas para cavalos novos e simultaneamente, com a realização das provas mais emocionantes, a partir desta quinta-feira (27) que culminarão no próximo domingo com o Grande Prémio (CSI 3*) 1,50m.

Resultados completos AQUI