Vilamoura Atlantic Tour 2020: França continua a dominar Grande Prémio 18 Fevereiro, 2020 14:21

A terceira semana do Vilamoura Atlantic Tour terminou neste domingo com o triunfo do francês Mathieu Billot e Quel Filou 13 no Grande Prémio disputado a 1,50m. Este conjunto que tem-se pautado pela regularidade, já disputou sete provas, todas sem faltas inclusive ficando em segundo lugar nos dois G.P.’s anteriores.

Dos 48 conjuntos que alinharam nesta prova a contar para o ranking mundial e qualificativa para o Europeu da Juventude 2020, apenas oito disputaram o desempate. Mathieu Billot e Quel Filou 13 conseguiram o melhor tempo dos três que terminaram com duplos zeros. O seu compatriota Titouan Schumacher,vencedor dos dois GP’s anteriores, ficou às portas do pódio em quarto com Eliot Brimbelles Z, com uma falta no desempate.

A francesa Anouk de Ruijter com Quantas 15 foi segunda classificada enquanto a britânica Charlene Baston com Sanlou ocupou o terceiro lugar.

