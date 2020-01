Vilamoura Atlantic Tour 2020: Britânicos dominam nos Cavalos Novos 31 Janeiro, 2020 10:53

Terminaram as provas para cavalos novos da primeira semana do Vilamoura Atlantic Tour, com os cavaleiros britânicos Laura Mantel (Paratheos Optimus), Chloe Aston (Nanuchka Van Berkenbroeck) e Laura Renwick (Symphony) a vencer as provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos. Destaque também para as prestações dos portugueses, Francisco Fleming de Oliveira que venceu a prova inaugural para cavalos de 7 anos montando Django des Galants e João Charlesworth com os cavalos de 5 anos, Vereno 1, e Balou du Vol que conseguiu classificações entre o top 10.

O irlandês Michael Pender com HHS Burnchurch venceu a prova de 1,45m desta quinta-feira, a contar para o ranking disputada em Duas Fases, alcançou o melhor tempo (34,62s) dos 11 conjuntos que terminaram com zero pontos. O britânico Guy Williams foi segundo classificado com o garanhão SF Rouge de Ravel (34,72s), enquanto o irlandês Dermott Lennon com a égua MJM Pursuit completou o pódio (34,88s).

António Matos Almeida com a égua SF Talimã, venceu a prova ao cronómetro com obstáculos a 1,35m. Este conjunto registou um tempo imbatível de 63,62s dos 12 conjuntos que terminaram sem faltas. O britânico Adrian Whiteway foi segundo classificado com Anytime II (63.92s) e Francisco Fleming de Oliveira completou o pódio com Belina da Folie (67,29s). Duarte Seabra ficou às portas do pódio em 4º lugar com Vegas do Chai (68,37s).

Com o objectivo de levar mais longe as emoções do circuito, o Vilamoura Equestrian Centre está a transmitir as provas em Live Streaming.

Resultados completos AQUI