Vilamoura Atlantic Tour 2019: Francês Morgan Bordat vence Grande Prémio “Francisco Moura” 24 Março, 2019 20:59

A edição de 2019 do Vilamoura Atlantic Tour terminou neste domingo com o triunfo de Morgan Bordat de 26 anos, no Grande Prémio Francisco Moura, prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020.

Montando a égua SF Uma, de 11 anos, Morgan Bordat completou a prova com o único duplo percurso sem faltas em 41,22s. Em segundo lugar ficou a suíça Faye Schoch com a égua Quincy W, com 4 pontos de penalização no desempate e 41,02s. O terceiro lugar foi para o alemão Marc Bettinger que fez o percurso em 58,07 segundos e penalizando 15 pontos no desempate.

Estes três cavaleiros foram os únicos, de um total de 30 conjuntos que alinharam à partida, que disputaram o desempate deste Grande Prémio, que teve um “prize money” de €50.000, (€12.550 para o vencedor), num percurso desenhado pelo chefe de pista português Bernardo Costa Cabral.

A melhor prestação nacional nesta prova, foi de Filipe Malta da Costa com o garanhão SF Alentejo (Nartago x x Skippy II) que ficou às portas do pódio em 4º lugar, tendo penalizado apenas 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão, ficando assim afastado do desempate. Ficaram ainda entre os dez primeiros, Luis Sabino Gonçalves em 9º lugar com Dominka van de Lucashoeve e Hugo Carvalho em 10º com Extraordiner, tendo penalizado ambos 4 pontos na primeira mão.

O último fim-de-semana de competição contou ainda com a vitória do português Duarte Seabra, no sábado, no Pequeno Grande Prémio Pine Hills (1,40m) com Twix V Overis Z (0/0-35,93s). Henrique Drumond foi segundo classificado com Goya Equigenne (0/0-37,02s) e a britânica Laura Renwick ficou em terceiro lugar com Novita Jovial Z (0/0-37,24s).

Os concursos de saltos regressam a Vilamoura no Verão, com o Vilamoura By Summer 2019 (05-14 Julho), organizado igualmente pelo Centro Hípico de Vilamoura. Entre 1 de Outubro e 10 de Novembro, realiza-se o Vilamoura Champions Tour 2019, e este ano pela primeira vez, o Christmas Tour em Dezembro (2 CSI2*) e em Janeiro de 2020 (2 CSI2*) também com o objectivo de combater a sazonalidade na região.

Resultados – Grande Prémio

Resultados – Pequeno Grande Prémio

Resultados completos