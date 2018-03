Vilamoura Atlantic Tour 2018: Titouan Schumacher arrebata o 4º Grande Prémio; Marco Valente Oliveira em quarto lugar (VÍDEO). 11 Março, 2018 21:06

O jovem francês Titouan Schumacher, de 24 anos, conquistou neste domingo o Grande Prémio do CSI3* do Vilamoura Atlantic Tour 2018, prova qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais e Campeonatos da Europa de Saltos em 2019.

Montando o castrado Atome Z, de 11 anos, Schumacher venceu a barrage que foi muito disputada por 9 dos 58 conjuntos inicialmente em prova. Este conjunto completou o desempate sem faltas em 36,27 segundos. O seu compatriota Julien Gonin com a égua SF Une Etoile Landaise foi segundo classificado (37,73s) sem faltas, enquanto Bronislav Chudyba (SVK) ocupou o terceiro lugar também sem faltas, montando a égua Holstein Zapria de 11 anos, registando 37,86s.

O melhor resultado nacional foi de Marco Valente Oliveira de 24 anos, com o castrado SF Upercut Kervec que ficou a treze centésimos de segundo do bronze, sem faltas. Miguel Viana (POR) com Jorden van de Kruishoeve terminou em 10º lugar, tendo penalizado quatro pontos na primeira mão.

Resultados do Grande Prémio AQUI

Os franceses dominaram o Pequeno Grande Prémio (1,45m) no sábado, pertencendo o triunfo a Jerome Hurel com As de Mai. Reynald Angot em segundo lugar com Symphonie des Biches e Morgan Bordat ocupou o 3º lugar com Star de La Beviere.

Resultados completos AQUI