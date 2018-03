Vilamoura Atlantic Tour 2018: Morgan Bordat vence Grande Prémio Turismo de Portugal; Martim Portela de Morais sobe ao terceiro lugar (VÍDEO) 27 Março, 2018 12:21

5º Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour com vitória da França.

A França conquistou no passado domingo (25) o penúltimo Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour (CSI3*) com Morgan Bordat montando o SF Star de La Beviere de 12 anos. O conjunto francês foi o mais rápido no desempate batendo a dupla irlandesa Susan Fitzpatrick e o garanhão Cavalino em apenas 57 centésimos de segundo. O cavaleiro português Martim Portela de Morais subiu ao terceiro lugar do pódio com Inco van den Bisschop, também sem faltas em 44,74s.

O segundo melhor português nesta prova, foi Hugo Tavares com o garanhão SF Vichy des Puits, que alcançou um honroso 10º lugar.

Participaram neste Grande Prémio 45 conjuntos, num percurso composto por 13 obstáculos e 16 esforços (1,50m) desenhado pelo chefe de pista polaco, Szymon Tarant. Sem faltas e cumprindo os 78s concedidos para completar o percurso, ficaram apurados para a barrage 10 conjuntos.

Nas restantes competições de domingo, António Matos de Almeida (POR) montando a égua belga Irene van de Kwachthoeve, venceu a prova a 1,40m. Mário Wilson Fernandes (POR) com o SF Tidelio des Nauves venceu a prova a 1,30m e Louis Frost (GBR) com De Pokemon, foi primeiro na prova patrocinada pela Equit’Ana – Freejump com obstáculos a 1,20m.

O Atlantic Tour 2018, que teve início a 13 de Fevereiro, termina a 1 de Abril, com um total de 6 semanas de competição em Vilamoura.

Resultados completos AQUI