Vilamoura Atlantic Tour 2018: Laura Renwick não deu hipótese aos adversários 1 Março, 2018 9:00

A cavaleira britânica Laura Renwick não deu hipótese aos seus adversários na jornada desta quarta-feira, vencendo as 3 provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos.

Laura fez o pleno, venceu com Claretina a prova disputada em Duas Fases para cavalos de 5 anos e na qual alinharam 30 participantes. Na prova para cavalos de 6 anos com desempate que foi dominada pelos britânicos, Laura venceu com Maverick e nos 7 anos ganhou com Arkuga.

O melhor resultado nacional foi de Francisco Rocha que ficou classificado em 5º lugar montando o garanhão SF Bridge de Riverland de 7 anos.

