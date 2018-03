Vilamoura Atlantic Tour 2018: Graham Babes garante vitória em prova de Ranking – 4 Portugueses no Top 10 (VÍDEO) 29 Março, 2018 20:45

A 16ª edição do Vilamoura Atlantic Tour entra no seu último fim-de-semana de provas, terminando neste domingo, com a disputa do Grande Prémio (CSI3*) Camara Municipal de Loulé, que vai distribuir em prémios pecuniários €29.000 dos quais €7.250 são para o vencedor.

Graham Babes (GBR) de 20 anos, montando Boucheron garantiu o primeiro lugar do pódio na prova ao cronómetro (59,65s), patrocinada pela Vilamoura World, realizada esta quinta-feira (29). Michel Hecart (FRA) foi segundo classificado com Solero MS, com mais 26 centésimos de segundo que o vencedor. Alexandra Eriksson (SUE) com Liss Royal ocupou o terceiro lugar (61,99s).

Classificaram-se ainda nesta prova (1,45m) pontuável para o ranking mundial Longines os portugueses, João Pedro Gomes (Fonka) em 6º lugar (63,07s); Duarte Seabra (Twix V Overis Z) em 7º (64,17s); Hugo Carvalho (Vichy du Puits) em 9º (64,51s) e Miguel Viana (Jorden van de Kruishoeve (64,89s).

Na prova de 1,30m a vitória também foi britânica, com o conjunto Douglas Duffin e Moonface JX a terminar em primeiro lugar. Na prova de 1,35m, triunfo de Luís Sabino Gonçalves com Imperio Egipcio Rivage.

Resultados completos AQUI