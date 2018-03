Vilamoura Atlantic Tour 2018: Francisco Rocha sobe ao primeiro lugar do pódio 2 Março, 2018 7:00

O cavaleiro português, Francisco Rocha, conseguiu a sua terceira vitória, esta quinta-feira, no Vilamoura Atlantic Tour, desta vez com Clyde LvD Z no CSI2*.

Montando Clyde LvD Z (Clinton x Quickstar) de 8 anos, Francisco Rocha venceu uma das provas ao cronómetro a 1,35m, tendo registado o melhor tempo (59,05s) dos 11 conjuntos que fizeram zero pontos. O francês Lauren Goffinet foi 2º classificado com Valkyrie Condeenne (60,78s) enquanto a belga Cassandre Malherbe com Devotion ocupou o 3º lugar (63,63s).

O belga Thierry Goffinet com Jack Russel DB venceu a outra prova com obstáculos 1,35m, também disputada ao cronómetro (61,01s). A britânica Emma Stoker foi segunda classificada (61,78s) com Townhead Annie e o italiano Roberto Turchetto com Querly RZ, ocupou o 3º lugar (62,98s).

A melhor prestação nacional foi de Luís Sabino Gonçalves que alcançou o 10º lugar com a égua belga Dominka van de Lucashoeve de 9 anos, sem penalizações (78,17s).

Na prova de 1,30m, o vencedor foi o francês Mathieu Billot com a égua SF Vidame de Bremoy (60,34s). Os britânicos Nick Nick Benterman com Zorland D e Graham Babes com Cluendo II ocuparam o segundo e terceiro lugares do pódio.

Confira os resultados AQUI

Siga as provas em directo AQUI