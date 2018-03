Vilamoura Atlantic Tour 2018 entra na recta final 22 Março, 2018 10:41

O Vilamoura Atlantic Tour entrou esta terça-feira, na recta final com as provas para cavalos novos e com a realização das provas mais emocionantes a partir desta quinta-feira (22) que culminarão no próximo domingo (25) com o Grande Prémio Turismo do Algarve (CSI 3*). Este G.P. prova qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais e Campeonatos da Europa de Saltos em 2019, vai distribuir €29.000 em prémios pecuniários, dos quais €7.250 estão reservados para o vencedor. Prevê-se que seja o mais disputado dos seis grandes prémios do evento.

Cavalos de 7 Anos

Os conjuntos britânicos continuam a dominar as provas para cavalos novos. Nos cavalos de 7 anos Laura Mantel venceu com Gerdien 2 van de Oldenhoff a prova ao cronómetro na terça-feira, enquanto os seus compatriotas Graham Babes (Glencoe) e Chloe Aston (Flavie van Helle) foram segundo e terceiro classificados. Classificaram-se ainda os portugueses Martim Portela de Morais em quarto lugar com o garanhão SF Beau Goos e Mário Wilson Fernandes com Bad Boy de la Roque, em sétimo.

Na jornada de quarta-feira, o vencedor da prova com desempate, foi Graham Babes com Glencoe, seguido do francês David Jobertie com Bayla de La Roque. Chloe Aston (GBR) foi terceira classificada com Flavie van de Helle.

Cavalos de 6 Anos

Nos cavalos de 6 Anos, os britânicos conquistaram na terça-feira os primeiros 10 lugares da tabela classificativa, pertencendo o triunfo a Graham Babes com Ma Fleur JS, seguido de Vanessa Jobson-Scott com Muna Vd Bisschop. Emma Stoker e Grand Stakkato ocuparam o terceiro lugar.

Na quarta-feira, partilharam o primeiro lugar, Graham Babes com dois cavalos (Carlingfords On The Rocks e Ma Fleur JS) e Lauren Edwards (Breit Star), os únicos conjuntos sem faltas na primeira mão. Estes conjuntos optaram por não disputar o desempate, poupando assim, as suas montadas.

Cavalos de 5 Anos

Hugo Tavares e Duarte Seabra dominaram o pódio nos dois dias.

Na terça-feira, na prova para cavalos de 5 Anos, os primeiros lugares do pódio foram ocupados pelos portugueses, Hugo Tavares que foi primeiro com Incognito T e Duarte Seabra em segundo com Millroad Flamenco. A britânica Emma Stoker fechou o pódio com Illonois. Duarte Seabra alcançou ainda nesta prova ao cronómetro, o 6º lugar com Insolito São Miguel e Bernardo Ladeira ficou em 7º com Icalverdi de Ceia.

Na quarta-feira, a classificação inverteu-se, com Duarte Seabra a vencer a prova com Millroad Flamenco e Hugo Tavares com Incognito T a classificar-se segundo lugar. Timothy Page (GBR) ocupou o último lugar do pódio com Hillcoote Border Fox

Resultados completos AQUI

Siga as provas em directo AQUI