Vilamoura Atlantic Tour 2018: «Bleue Deloin», «Caramba» e «Illonois» brilham na final (VÍDEO) 8 Março, 2018 6:58

Em Vilamoura disputou-se esta quarta-feira (07), a final para cavalos de 5, 6 e 7 anos, troféu European Cup 2018.

Entre os 54 cavalos de 7 anos, venceu a final, muito disputada, a égua SF «Bleue Deloin» (Alain x Kashmir Van’T Schuttersho) montada pelo francês Olivier Guillon com o melhor tempo (39,83s) dos 5 conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Michael Pender (IRL) foi segundo classificado com o castrado irlandês Hhs Calais (Cavalier Royale x Ita Brennan) com mais nove centésimos de segundo que o vencedor. Titouan Schumacher (FRA) foi terceiro com a égua OS Centorina (Centadel x Carther Z) e o tempo de 41,30s.

A égua Oldemburgo Caramba (Cornet’ Balou x Diamant de Semilly) montada pelo belga Thierry Goffinet foi a vencedora da Final de 6 (35,60s). Na segunda posição ficou classificada a égua belga Modena J&F (Triomphe de Riverland x Calvados) montada pelo brasileiro Felipe Moreira Brega (36,37s) enquanto Mario Wilson Fernandes (POR) foi terceiro com a égua Hanoveriana Carrisma (Carrico x Eiger I) (38,41s). Dos 53 conjuntos que alinharam nesta ronda final, apenas 4 terminaram sem faltas o desempate.

Nos cavalos de 5 anos, os britanicos dominaram esta Final, pertencendo o triunfo a Emma Stoker com o castrado KWPN Illonois (Zambesi x Cassanova) (43,33s). Jackson Reed foi segundo com a égua Cevin’s Heartbreaker (Cevin Z x Heartbreaker) (44,26s) e Charlotte Flack ocupou o 3º lugar com a égua AES Billy Conveyor (Billy Um Bongo x Cordalme Z) (44,91s). Oito dos 37 conjuntos disputaram o desempate e quatro terminaram com zero pontos.

