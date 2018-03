Vilamoura Atlantic Tour 2018: Arrancaram as finais de Cavalos Novos – Troféu European Cup (VÍDEO) 6 Março, 2018 22:20

Começou esta terça-feira (06), a primeira parte da final da Young Horses European Cup 2018 em Vilamoura, que contou com a participação de 144 conjuntos.

PROVA 5 ANOS

1 Ronda – (273.4.4) 1,15m

Nº de participantes: 37

Percursos sem faltas: 14

Venceu a prova Faye Schoch (SUI) com o Hanoveriano Cadeau 59, conseguindo o melhor tempo (68,52s) dos 14 conjuntos que terminaram com zero pontos. Chloe Aston (GBR) foi segunda classificada com a égua Nistria Chanti Z (68,90s) e o brasileiro Nando de Miranda com a égua KWPN Ivory Shadow Evo ocupou o terceiro lugar da tabela classificativa (69,05s). Mario Prieto (POR) alcançou o 13º lugar com a égua SF Divine Florida (72,66s).

PROVA 6 ANOS

1 Ronda – (273.4.4) 1,30m

Nº de participantes: 53

Percursos sem faltas: 22

Thierry Goffinet (BEL) e a égua Oldenburg Caramba foram os vencedores desta primeira ronda para cavalos de 6 anos (71,54s). Graham Babes (GBR) foi segundo e terceiro classificado com Ma Fleur JS e Carlingfords On The Rocks, respectivamente.

Portugueses sem faltas: 4º Maria Filipa Raposo Alte / Historia do Belmonte; 15º Bernardo Bessa / Havana du Loyal; 18º Duarte Seabra / Cesar de B’Neville; 21º Martim Portela de Morais / Crazy Horse de Circee; 22º Mário Wilson Fernandes / Carrisma.

PROVA 7 ANOS

1 Ronda – (273.4.4) 1,45m

Nº de participantes: 54

Percursos sem faltas: 16

Nicole Pavitt (GBR) com Gianni HC registou o melhor tempo (75,19s) dos 16 conjuntos que terminaram sem faltas. Graham Babes foi segundo classificado com Glencoe (75,75s) enquanto o francês Mathieu Bourdon ocupou o 3º lugar com Bigouden du Tertre (77,12s).

A segunda parte com desempate realiza-se esta quarta-feira (07).

Resultados completos AQUI