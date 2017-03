Vilamoura Atlantic Tour 2017 entra na recta final (VÍDEO) 28 Março, 2017 19:57

O Vilamoura Atlantic Tour entrou esta terça-feira, na recta final com as provas para cavalos novos e simultaneamente, com a realização das provas mais emocionantes, a partir desta quinta-feira (30) que culminarão no próximo domingo com o Grande Prémio Vilamoura World (CSI 3*). Este G.P. que vai distribuir €25.000 em prémios pecuniários, dos quais €6.250 estão reservados para o vencedor, prevê-se que seja o mais disputado dos seis grandes prémios do evento.

Cavalos de 5 Anos

Tabela A ao cronómetro 1,10m

Nº de participantes: 24

Percursos sem faltas: 9

Chloe Aston (Gbr) montando o garanhão belga Magic Chianti foi a vencedora da prova ao cronómetro, tendo registado o melhor tempo 63,57s dos 9 conjuntos que terminaram sem faltas. Pedro Escudeiro (Por) foi segundo classificado com a égua belga Mira Sobral da Costa (69,37s) e Sameh el Dahan (EGY) ocupou o terceiro lugar com a égua Wicked enigma (72,56s).

Portugueses sem faltas: 4º Gonçalo Carvalho Martins / Hollywood Pocinho; 5º José Maria Godinho Carvalho / Hamilton; 6º Ricardo Valadas Coelho / Homero Equigenne.

Cavalos de 6 Anos

Tabela A ao cronómetro 1,25m

Nº de participantes: 29

Percursos sem faltas: 11

Joe Whitaker (Gbr) foi o vencedor com o garanhão SF Black Pearl Leone (58,58s). A sua compatriota Emma Stoker ficou classificada em segundo lugar com a égua Oldeburg Cool Cash (63,72s) e em terceiro Anthony Condon (Irl) com o garanhão irlandês Cushlas Reviro (69,15s).

Portugueses sem faltas: 8º Gonçalo Maria Carvalho Martins / C- Gryffindor Da Hermida Z; 11º Pedro Miguel Gonçalves Silva / Cobra.

Cavalos de 7 Anos

Tabela A ao cronómetro 1,35m

Nº de participantes: 32

Percursos sem faltas: 14

Cameron Hanley (IRL) com o castrado SF Arany de Kergane foi o vencedor tendo registado nesta prova ao cronómetro o melhor tempo de 67,06s dos 14 conjuntos que terminaram com zero pontos. Emma Stoker (Gbr) conquistou o segundo e terceiro lugares com o garanhão belga Everton de Villee (69,69s) e o Hanoveriano Pembroke 3 (69,93s).

Resultados