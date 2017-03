Vilamoura Atlantic Tour 2017 com mais países, cavalos e cavaleiros 2 Março, 2017 17:39

A edição de 2017 do Vilamoura Atlantic Tour, com um total de seis semanas de competição, ainda não chegou a meio e o balanço é já extremamente positivo. Um dos factores que tem contribuído para o sucesso é o clima. Os dias de sol têm ajudado a competição.

António Moura, presidente da organização, espera que assim continue. “Estamos a bater todos os recordes, desde o número de nações presentes ao de cavaleiros e cavalos”.

Mas o sucesso não é fruto do acaso nem apenas do sol. “O sucesso é fruto de trabalho realizado”, explica o responsável. “O grande objectivo é tornarmo-nos o principal destino europeu para os amantes de cavalos e saltos de obstáculos”. Vilamoura foi considerada pela FEI (Federação Equestre Internacional) como o terceiro destino europeu com maior número de conjuntos em competição, durante o ano passado.

Aumentar a procura por parte dos cavaleiros implica melhorar algumas infraestruras. À semelhança da imagem de Vilamoura, o recinto equestre pretende criar mais zonas verdes, tornando a permanência dos amantes do desporto mais agradável. “Apesar de todo o trabalho que já fizemos as pessoas vão sentir-se melhor, mais confortáveis e com vontade de passar aqui o Inverno todo”, acredita a organização.

Além de algumas melhorias no recinto importa aumentar o número de meses de competição. “Temos de alargar as provas até Novembro e Dezembro. Dessa forma deixa de compensar aos cavaleiros a deslocação ao centro da Europa, uma vez que no início de Fevereiro arranca o Vilamoura Atlantic Tour. É a forma de os termos aqui”, defende António Moura.

O recinto do Vilamoura Atlantic Tour ocupa 18 hectares e é composto por cinco pistas, duas das quais para competições principais. É uma verdadeira “Cidade Equestre” onde há de tudo a pensar nos cavalos e nos cavaleiros. Com dois restaurantes e estruturas de apoio com lavandaria, Spa para cavalos, veterinário, estábulos e lojas da especialidade, a organização recorre acima de tudo à oferta empresarial da região.

A organização do Vilamoura Atlantic Tour sabe receber. A estrutura está preparada para ajudar os cavaleiros em tudo. “Se chegarem com um camião avariado, nós vamos buscar um mecânico ou um electricista. Na Cidade Equestre de Vilamoura os cavaleiros sentem-se em casa”, explica António Moura, “e eu sinto-me uma espécie de presidente da câmara a ajudar os munícipes”, remata com um sorriso.

O Atlantic Tour 2017, que teve início a 14 de Fevereiro, termina a 2 de Abril, depois de 6 semanas de competição.

O Vilamoura Atlantic Tour 2017 tem como principais patrocinadores o Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Caixa de Crédito Agrícola, Vilamoura World e Microprocessador (sistemas digitais).

PR Mar de Histórias.

Para mais informações