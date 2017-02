Vilamoura Atlantic Tour 2017: Britânicas dominam jornada inaugural (VÍDEO) 14 Fevereiro, 2017 21:06

As britânicas Laura Mantel (Funnycan), Nicole Pavitt (Paris 16) e Laura Renwick (Mhs Sanfrancisco) dominaram as provas para cavalos de 6 e 7 anos.

Com a participação de 130 cavalos começou esta terça-feira, o Vilamoura Atlantic Tour (CSIYH1*) com provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos.

PROVA 5 ANOS

A1

Nº de participantes: 36

Percursos sem faltas: 24

A prova para cavalos de 5 anos foi sem cronómetro e os 24 conjuntos que terminaram sem faltas, partilharam o primeiro lugar.

Portugueses sem faltas: Luis Silva Fernandes / Harmony do Casal e Mimosa Sobral da Costa; Simão Maio Reis / História Belmonte; Hugo Tavares / Happy Girl; Sandra Carreira / Conan de Hus.



PROVA 6 ANOS

Tabela A ao cronómetro

Nº de participantes 50

Percursos sem faltas: 28

Laura Renwick conquistou o primeiro lugar montando a égua Mhs Sanfrancisco (Quidam Junior x Cavalier Royale) e foi segunda classificada com Arkuga (Arko II). O cavaleiro português Mario Prieto foi terceiro classificado com Gazelle B.

Portugueses sem faltas: 22º Luís Silva Fernandes / Bad Boy de la Roque e 27º com Boston de la Roque.

PROVA 7 ANOS

Tabela A ao cronómetro

Nº de participantes 39

Percursos sem faltas: 16

As britânicas Laura Mantel (Funnycan), Nicole Pavitt (Paris 16 e Xena 16) e Laura Renwick (Alothain de Blondel) dominaram os primeiros quatro lugares da tabela classificativa.

A melhor prestação nacional foi de Francisco Rocha com a égua SF Arriere Pensee (Diamant de Semilly x Le Plantero) que alcançou o 9º lugar nesta prova.

O Vilamoura Atlantic Tour representa um forte impulso para o turismo algarvio, em plena ápoca baixa. As unidades hoteleiras de 5 estrelas e a restauração serão fortemente beneficiadas.

O Centro Hípico de Vilamoura, presidido por António Moura, entidade organizadora, tem já uma estimativa do impacto económico do evento na região: com a adesão ainda maior de cavaleiros nesta edição, prevê-se que o retorno aumente para os 25 milhões de euros.

Alvo de melhorias constantes, as condições criadas para os participantes na cidade equestre de Vilamoura impressionam pela dimensão e qualidade. O recinto, com uma área coberta de 13.000 m2, tem 5 pistas, 960 estábulos, uma clínica e SPA para cavalos, um espaço de massagens, cabeleireiro (com manicure e pedicure), 2 restaurantes, 2 bares e várias lojas.

O concurso internacional Vilamoura Atlantic Tour 2017 tem como principais patrocinadores o Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Caixa de Crédito Agrícola, Vilamoura World, Microprocessador (sistemas digitais) e Pine Cliffs.

