Vilamoura 2026: Portugal recebe quatro séries internacionais de Saltos de Obstáculos

A partir de 2026, a GRANDPRIX Events apresentará o Vilamoura Classic, um novo e ambicioso circuito internacional que marcará o calendário equestre europeu. Serão onze semanas de competição distribuídas ao longo de quatro grandes séries — Classic Tour I, Master Tour, Classic Tour II e Classic Tour III — consolidando Vilamoura como o principal destino de saltos de obstáculos de elite em Portugal.

Entre fevereiro e março, e novamente de outubro a dezembro, o Vilamoura Classic promete reinventar a temporada de concursos no Algarve. No coração de uma das regiões costeiras mais prestigiadas da Europa, Vilamoura combina desporto de alto nível, infraestruturas modernas e um ambiente exclusivo, a apenas alguns minutos do Aeroporto Internacional de Faro.

O evento oferecerá competições CSI 1*, CSI 3*, CSI 4* e o único CSI 5* realizado em Portugal — um feito inédito que posiciona o país no mapa das grandes pistas internacionais.



Com hospitalidade premium e uma atmosfera descontraída, o lounge VIP panorâmico permitirá aos convidados uma visão privilegiada das pistas, elevando a experiência desportiva a um novo patamar.

Calendário Oficial 2026

Classic Tour I — 24 de fevereiro a 15 de março

24 fev – 1 mar: CSI 3*

3 – 8 mar: CSI 3*

10 – 15 mar: CSI 3*

Esta etapa marcará a inauguração oficial do novo Vilamoura Equestrian Centre, um complexo totalmente renovado, desenhado para proporcionar as melhores condições de treino e performance. O programa incluirá provas para Cavalos Novos (5, 6 e 7 anos), além de CSI 1* e CSI 3*, compondo um início de temporada equilibrado e de alta qualidade técnica.

Master Tour — 17 a 29 de março

17 – 22 mar: CSI 4*

24 – 29 mar: CSI 5*

O Master Tour será o ponto alto da temporada. Durante duas semanas, Vilamoura reunirá a elite mundial de saltos de obstáculos, com destaque para o primeiro CSI 5* da história do Algarve e da GRANDPRIX Events.

Com esta conquista, Vilamoura passa a integrar o círculo restrito das grandes pistas de saltos internacional, reafirmando o compromisso de Portugal com a excelência desportiva.

Classic Tour II — 20 de outubro a 8 de novembro

20 – 25 out: CSI 3*

27 out – 1 nov: CSI 3*

3 – 8 nov: CSI 4*

No auge do outono, o Classic Tour II estenderá a temporada sob o clima ameno do Algarve. As três semanas de competição proporcionarão aos cavaleiros e suas equipas um programa técnico e competitivo, ideal para manter o ritmo internacional e preparar as grandes finais do ano.

Classic Tour III — 17 de novembro a 6 de dezembro

17 – 22 nov: CSI 3*

24 – 29 nov: CSI 3*

1 – 6 dez: CSI 4*

Encerrando o ano desportivo, o Classic Tour III oferecerá mais três semanas de provas intensas, combinando desempenho, estratégia e alto rendimento. Esta etapa final servirá de transição perfeita para a temporada de inverno, consolidando o papel de Vilamoura como referência europeia.

Excelência, Conforto e Experiência

Com instalações de última geração, condições ideais para cavalos e equipas e acolhimento de padrão internacional, o Vilamoura Classic foi concebido para aqueles que procuram o mais alto nível de performance e bem-estar.

