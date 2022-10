Vila Galé Collection Alter Real melhor hotel 4 estrelas de Portugal

Vila Galé Collection Alter Real foi inspirado na história do local, e como não podia deixar de ser, este hotel de charme no Alentejo é dedicado à temática equestre

O hotel Vila Galé Collection Alter Real conquistou o título de “Melhor Hotel 4 Estrelas” da premiação do “Publituris Portugal Travel Awards 2022”. O resultado foi divulgado na noite da última terça-feira (18), em um evento realizado na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.

A premiação é uma iniciativa do Publituris, jornal especializado em turismo, que premia o que de melhor se faz em Portugal neste setor. Nesta edição, 104 empresas concorreram em 15 categorias.

O Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa é um hotel no Alentejo, em Alter do Chão, integrado na Coudelaria de Alter, a mais antiga do mundo. O empreendimento é dedicado à temática do cavalo e inspirado na história e em tradições portuguesas.

“É um empreendimento com um valor patrimonial imenso. Temos magníficas experiências de Turismo Equestre, Falcoaria e de natureza para todas as famílias. A equipe está muito orgulhosa deste prêmio, sentimos um enorme reconhecimento e, sobretudo, ainda mais responsabilidade. Aliado a isto tem uma equipe cheia de paixão pelo que faz, com enorme vontade de mimar todos os que nos visitam”, celebra a diretora do hotel, Catarina Fonseca.

Os nomeados foram escolhidos pela equipe do Publituris e os vencedores eleitos por uma média ponderada entre os votos do júri, dos assinantes do jornal e inscritos da newsletter.

O hotel conta com 77 quartos, duas piscinas exteriores de adultos e uma infantil, Spa Satsanga com piscina interior aquecida, o restaurante Inevitável de gastronomia regional e o bar Dressage. Tem também biblioteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos.

Para ocasiões mais intimistas tem um tradicional lagar de azeite totalmente recuperado e com um típico forno a lenha, além de uma enoteca, onde frequentemente o hotel organiza provas de vinhos e azeites regionais.

Inspirado na história do local, e como não podia deixar de ser, este hotel de charme no Alentejo é dedicado à temática equestre. Casa do cavalo puro-sangue lusitano, a Coudelaria de Alter foi criada em 1748 pelo Rei D. João V, sendo considerada a mais antiga do mundo a funcionar ininterruptamente no mesmo local.

No hotel os hóspedes podem aproveitar para fazer uma visita guiada à coudelaria e também experimentar andar a cavalo. Atrelagem, aulas de volteio, lições de equitação e passeios também estão disponíveis, tanto para estreantes como para aficionados.

Outra proposta é a visita à falcoaria e ao respetivo museu. Assistir ao voo dos falcões e se deslumbrar com a imponência destes animais.