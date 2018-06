Vila Franca em festa pelo Colete Encarnado 4 Junho, 2018 14:46

O primeiro fim-de-semana do mês de Julho – dias 6,7 e 8 – marca uma das festas mais emblemáticas do panorama taurino nacional, com a celebração em Vila Franca de Xira das Festas do Colete Encarnado.

Para além da folia e dos toiros da rua – um dos grandes destaques do evento junto da homenagem ao capino em pleno Largo da Câmara – são os espetáculos que se celebram na arena da Palha Blanco que têm maior projeção.

Em ano de comemoração do 170º aniversário de fundação a ganadaria Palha regressa à Palha Blanco para lidar um imponente curro de toiros da lendária divisa que pasta nos campos da Herdade da Adema. Toiros com idade, peso e trapío sairão à arena da Palha Blanco numa corrida mista – dia 8 de Julho pelas 18:00 horas – onde estarão presentes nomes de destaque da tauromaquia nacional e internacional.

As lides a cavalos estarão a cargo de Luis Rouxinol e Francisco Palha – dois cavaleiros que de certo competirão pelo trono de triunfadores, num despique entre a maestria e a juventude. As pegas nesta tarde estarão a cargo dos amadores de Vila Franca de Xira que lidam os três toiros destinados às lides a cavalo.

Na arte de montes, apresenta-se na Palha Blanco um dos toureiros revelação da tauromaquia internacional. O matador de toiros Pepe Moral, é um dos destaques da temporada espanhola até ao momento onde pontificam para além das inúmeras tardes triunfais em Espanha e França, as três orelhas cortadas este ano em Sevilha, sendo duas delas cortadas na corrida de Miura onde roçou a saída pela porta do príncipe. Toureiro de corte fino, e que se expressa de forma magistral no toureio ao natural, Pepe Moral será certamente um caso da tauromaquia e muito do gosto da exigente afición vila-franquense. Em competição com Pepe Moral, estará Nuno Casquinha, triunfador claro da temporada transata da Palha Blanco, e por mérito próprio repete na sua terra. Exemplo de persistência e afición, Nuno Casquinha mantem a sua chama e afición em terras peruanas onde foi proclamado triunfador e líder do escalafón na temporada transata.

Será de certo uma corrida recheada de interesse, onde a competição e a emoção estarão lado a lado!

Para a madrugada de 7 para 8 pelas 02:00 da madrugada, anuncia-se a tradicional garraiada da sardinha assada, onde o público aplaude e incentiva os jovens valores da nossa tauromaquia. Perante quatro novilhos de Silva Herculano, atuarão os cavaleiros amadores Diogo Oliveira, Marco Santos, Elisa Pedroso de Lima e Marco Tomás, estando as pegas a cargo dos mais jovens elementos dos forcados amadores de Vila Franca de Xira.

No final do espetáculo para além do tradicional toiro para os mais afoitos, realizaremos o Grande Troféu da Vaca, onde voluntariosos participantes (inscrições pelo telefone das reservas) na luta pela conquista de 100 Cervejas, desafiarão com a sua coragem e quietude as ações da Vaca!

Marque na sua agenda – Vila Franca de Xira, Dias 7 e 8 de Julho, Venha à Palha Blanco e viva a festa brava como nunca!

