Vila Franca de Xira em Festa com Colete Encarnado! 22 Junho, 2018 8:38

Nos dias 6, 7 e 8 de julho, Vila Franca de Xira vive a festa mais emblemática da Região – o “Colete Encarnado” -, celebrando a figura ímpar do Campino e a cultura da Festa Brava.

As tradições ligadas ao campo e à campinagem estão em destaque: além das tão ansiadas Esperas e Largadas de toiros nas ruas, a Corrida de Campinos, a homenagem ao Campino com a entrega do Pampilho de Honra (nos Paços do Concelho), o Desfile de Campinos, Cavaleiros e Amazonas e a garraiada trazem momentos de uma alegria contagiante, num convívio especial.

Os tertulianos marcam presença e abrem portas para mostrar o seu espólio e contar histórias a aficionados e curiosos e, na noite de sábado, a sardinha é assada no Posto Público da Câmara Municipal e para todos quantos queiram.

A animação musical, uma constante dos três dias, distribui-se por seis palcos e, também, pelas ruas, abarcando cada canto da Cidade. Os grandes concertos, na Av. Pedro Vítor, estão este ano a cargo de Jorge Palma, Carolina Deslandes, DJ Luís Pinheiro, Capitão Fausto, Água Pé – Fado e Flamenco, XPTO a 69˚, Cuca Roseta, entre muitos outros artistas.

A Praça de Toiros Palha Blanco prevê para esta altura, como habitualmente, espetáculos taurinos, dos quais se destaca a corrida de toiros no domingo, dia 8 de julho.

São 86 anos de Festa e Tradições que agarramos com todo o gosto. Siga o programa e viva connosco a Festa Maior!

Programa AQUI

PR