Vila Franca de Xira – Bom Tempo e Enorme Ambiente 3 Maio, 2018 16:56

Vila Franca de Xira prepara-se para ser o epicentro da tauromaquia no fim-de-semana que se avizinha, onde se anunciam inúmeros eventos integrados na I Feira das Tertúlias do Concelho de Vila Franca de Xira.

Com as previsões climatéricas a anunciar um fim-de-semana de sol e de temperatura amena, as ruas da cidade e a zona circundante à sua Centenária Palha Blanco preparam-se para receber inúmeros forasteiros e locais que estarão presentes desde sábado de manhã nas inúmeras iniciativas que aí se irão realizar.

Largadas de toiros, Desembarque dos toiros da Corrida, Colóquio, Concerto, Exposições e os dois espetáculos que terão lugar na arena da emblemática arena anunciam um evento rico em iniciativas taurinas, numa clara demonstração popular da importância que a tauromaquia tem para a sociedade!

Para o dia 5 a partir das 15:30, integrado no V Certame Internacional de Novilhadas e do IV Ciclo Nacional de Novilhadas de Escolas de Toureio, lidam-se novilhos de Palha e Falé Filipe pelos jovens novilheiros Sérgio Nunes (Escola de Madrid), Jordi López (Escola de Valencia), João d’Alva (Escola José Falcão – Vila Franca), Leonardo Passareira (Escola Salamanca), Rui Jardim (Academia Campo Pequeno) e Luis Silva (Escola Moita do Ribatejo). A entrada é livre.

No dia 6 pelas 16:30, a centenária Praça de Toiros Palha Blanco volta a marcar a sua história com letras de ouro com uma corrida de enorme importância para a tauromaquia portuguesa. David Gomes, jovem cavaleiro receberá das mãos de António Telles e com testemunha de Luis Rouxinol a sonhada alternativa, numa tarde onde se lida um imponente curro de toiros de Vale Sorraia, que cumpre este ano o 70º aniversário da sua antiguidade. As pegas estarão a cargo dos amadores de Vila Franca e Coruche, numa tarde de emoção e glória para a tauromaquia nacional. A Corrida contemplará igualmente uma homenagem às tertúlias do concelho, que de forma sistemática alicerçam a paixão pela festa brava por todo o concelho.

Espera-se pois a presença de todos num fim-de-semana carregado de simbolismo onde o apoio aos jovens valores e à tauromaquia é fundamental para todos!

PRAÇA DE TOIROS PALHA BLANCO, O TEATRO DAS EMOÇÕES!