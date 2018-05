VIII Feira do Cavalo de Cabeceiras de Basto | 26 e 27 de Maio 20 Maio, 2018 8:52

A VIII Feira do Cavalo, dias 26 e 27 de Maio, no Centro Hípico de Cabeceiras de Basto que é organizada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e produzida pela Associação Equestre das Terras de Basto, conta com a colaboração do Regimento de Cavalaria Nº 6 (RC6), da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL), Clube de Atrelagem do Norte (CAN), Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, Federação Equestre Portuguesa e Centro Equestre Vale do Lima.

Na vertente desportiva a feira recebe uma jornada do Campeonato Regional de Atrelagem e a 1ª mão do Combinado de Maratona a contar para o Campeonato Regional do Norte. Ambas as provas são organizadas pelo Clube de Atrelagem do Norte.

Irão também decorrer provas de Ensino, nos níveis P3 e E3, e de Saltos de Obstáculos (cruzes, 0,50m, 0,80m, 1,00m e 1,15m).

Já o Concurso de Modelo e Andamentos está marcado para domingo, 27 de Maio.

Conheça o programa AQUI