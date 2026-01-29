VIII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul e I Concurso Internacional da Raia/Raya

A ACCLBI volta a organizar o VIII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, que decorrerá entre os dias 24 e 26 de abril, um evento já consolidado no Calendário Nacional, reconhecido pela qualidade, organização e pela forma simples e acolhedora com que recebe participantes e público.

Face à impossibilidade de realização do II Campeonato Ibérico, a organização optou por promover o I Concurso Internacional da Raia/Raya (Portugal e Espanha), reforçando o espírito de cooperação transfronteiriça. Este novo concurso internacional pretende receber de forma informal e calorosa os participantes espanhóis, fortalecendo laços entre os dois países.

O evento contará com provas de dressage e de atrelagem, distribuídas da seguinte forma:

25 de abril | 10h00 – Jornada de Dressage do Regional Centro

Centro Equestre de Castelo Branco

26 de abril | 14h00 – Prova de Cones de Atrelagem

APA – Associação Portuguesa de Atrelagem

A ACCLBI convida todos os interessados a assistir e participar neste fim de semana dedicado ao desporto equestre, promovendo a excelência, a partilha e o convívio entre Portugal e Espanha.

Ficha de Inscrição AQUI

PRÉMIOS