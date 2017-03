Viheste AR regressa a Portugal

O garanhão Viheste AR (Hircino x Quinjara por Jacaré II) propriedade da Coudelaria de Alter, cedido à Coudelaria Rocas do Vouga no Brasil em Março de 2010, regressou a Portugal.

Este cavalo foi montado pelo jovem brasileiro Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Neto tendo alcançado vários resultados expressivos em provas internacionais entre 2012 e 2016. Em 2016 o conjunto ficou classificado em 7º lugar no Grande Prémio Especial (67,255%) e em 9º lugar no Grande Prémio (66,740%) no CDI4* de Cappeln (Alemanha). No Grande Prémio do CDI3* de Lípica, (Eslovénia) conquistou o 2º lugar (67,200%) e no G.P. Especial alcançou o 6º lugar (64,750%), entre outros resultados.

A cedência de Viheste fez parte de uma estratégia proposta por Portugal e o Brasil para difundir e aprimorar as credenciais desportivas de jovens promessas da raça no Brasil.