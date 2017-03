Vídeo do garanhão «Equador MVL» torna-se viral

São verdadeiramente surpreendentes os números da difusão mundial do recente vídeo publicado pelo Monte Velho Equo-Resort do seu garanhão Puro-Sangue Lusitano de 8 anos Equador MVL montado pelo cavaleiro João Torrão. Recorde-se que o conjunto venceu no passado mês de Fevereiro o seu primeiro nacional do ano no CEIA na categoria PSG com a média de 70,3%, onde disputava a prova com um total de 8 conjuntos.

No espaço de uma semana o vídeo obteve cerca de 55.000 visualizações, 450 partilhas e um alcance orgânico de 145.000 pessoas. São inúmeras as referências oriundas de todo o mundo ao potencial internacional do conjunto, à exímia qualidade da equitação apresentada e a perfeição na aplicação da escala de treino.

O conjunto encontra-se a preparar actualmente a sua estreia fora do país, que deverá ocorrer na segunda metade do ano.

