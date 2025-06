VI Feira do Touro e do Cavalo – Soito anima fim de semana de 18 a 20 de julho

A vila do Soito, no concelho do Sabugal, recebe de 18 a 20 de julho de 2025 a VI Feira do Touro e do Cavalo, um evento promovido pela Associação Hípica Amigos do Cavalo em colaboração com a Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior.

Durante três dias, o Soito transforma-se num palco vibrante dedicado à tradição equestre e tauromáquica, com atividades que prometem atrair apaixonados pelo mundo rural, criadores, cavaleiros e o público em geral. A feira contará com entrada gratuita para todos os concursos e espetáculos.

O destaque da abertura, na sexta-feira, dia 18, vai para a atuação da Charanga a Cavalo da GNR, pelas 22h00. A animação noturna prolonga-se com os grupos Volta e Meia e o DJ Karyoka.

No sábado, 19 de julho, o dia será repleto de competições equestres com o I Concurso de Saltos Regional, Passeios a Cavalo, o II Concurso de Modelo e Andamentos, culminando com a imponente VI Gala Equestre. A noite terminará ao som de La Cuarta Cuerda e dos DJs Squid.

No domingo, 20 de julho, os visitantes poderão assistir ao tradicional Encierro a Cavalo pela manhã, seguido da Capeia Arraiana no Centro Hípico da Raia, um dos momentos mais esperados da festa. O encerramento está previsto para as 20h00.

Programa Completo:

18 de julho (sexta-feira)

18h00 – Abertura da Feira

22h00 – Charanga a Cavalo da GNR

24h00 – Volta e Meia

01h00 – DJ Karyoka

19 de julho (sábado)

10h00 – I Concurso de Saltos Regional

12h30 – Passeio a Cavalo

15h00 – I Concurso de Saltos Regional (continuação)

15h00 – II Concurso Modelo e Andamentos

22h00 – VI Gala Equestre

24h00 – La Cuarta Cuerda

02h00 – DJs Squid

20 de julho (domingo)

11h00 – Encierro a Cavalo

15h30 – Centro Hípico da Raia

16h00 – Capeia Arraiana

20h00 – Encerramento

Durante todo o evento haverá exposição permanente de criadores do Lusitano, criadores locais, restaurantes e tasquinhas e uma mostra de atividades económicas.

A organização informa que, apesar do regulamento indicar a receção dos animais a partir das 14h do dia 18, estará tudo preparado para acolhê-los durante a manhã. A participação no II Concurso de Modelo e Andamentos do Soito será gratuita.

Com um ambiente acolhedor e entusiasta, esta feira pretende, mais uma vez, celebrar a cultura e tradição da Beira Interior, mantendo viva a afición que distingue esta região.

Ficha de Inscrição AQUI

Regulamento Modelo & Andamentos AQUI

Prémios AQUI