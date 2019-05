Veterano Ian Millar abandona a alta competição 3 Maio, 2019 7:34

Ian Millar, de 72 anos, um dos grandes cavaleiros canadianos de todos os tempos, põe um ponto final na sua longa carreira desportiva.

Este cavaleiro veterano, mais conhecido por “Captain Canada”, detentor de um palmarés invejável, disputou provas internacionais durante cinco décadas. Em 1971 foi convocado para integrar a equipa canadiana na sua primeira Taça das Nações. Venceu em três ocasiões o Grande Prémio do Masters de Calgary (1987, 1991 e 2014). O seu cavalo mais importante ao longo destes anos foi “Big Ben”, com o qual venceu a Taça do Mundo em 1988 e 1989 e conquistou o ouro individual nos Jogos Pan-americanos em 1987.

No seu percurso desportivo Millar regista a sua primeira participação olímpica em Munique 1972, e se o Canadá não tivesse boicotado os Jogos de Moscovo, em 1980, Millar teria no seu palmarés 11 participações olímpicas. No total são 40 anos de carreira olímpica.