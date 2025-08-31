Verboomen soma ouro no Freestyle em final eletrizante em Crozet (VÍDEO)

A final do Grand Prémio Freestyle do Jiva Hill Stables FEI Dressage European Championship 2025, em Crozet (FRA), foi de cortar a respiração. Os três conjuntos melhor classificados apresentaram provas de enorme qualidade, mas nenhum deles escapou sem falhas. No desfecho, brilhou Justin Verboomen (BEL) que, depois de conquistar o ouro no Grand Prix Special de sexta-feira, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, agora no Freestyle, montando o seu garanhão Hanoveriano Zonik Plus. Com Cathrine Laudrup-Dufour (DIN) em prata e Isabell Werth (ALE) em bronze, o pódio repetiu as mesmas posições do Grande Prémio Especial.

A receção na Bélgica promete ser apoteótica: nunca antes o país tinha conquistado uma medalha em Campeonatos Europeus de Dressage. Ao arrecadar duas medalhas de ouro no mesmo fim de semana, Verboomen escreve uma página inédita na história do desporto equestre belga. Com um novo recorde pessoal de 89,964%, o discreto cavaleiro mal conseguia acreditar no que alcançara.

“Este resultado foi uma surpresa para mim. Estou muito orgulhoso, o Zonik (criação Dressage Plus) ainda é tão jovem. Prova após prova, sinto-o a ganhar maturidade. Está sempre atento a mim”, declarou Verboomen.

João Pedro Moreira com Drosa Fuerst Kennedy deixa marca positiva

No que toca à participação portuguesa, João Pedro Moreira teve uma estreia encorajadora com Drosa Fuerst Kennedy OLD neste Campeonato da Europa. No Grande Prémio Freestyle, o conjunto apresentou uma prova sólida que lhe valeu uma boa coleção de notas entre 7 e 8, particularmente na parte coreográfica, onde os juízes unanimemente o colocaram na 16.ª posição final. Recorde-se que, no Campeonato da Europa de 2023, em Riesenbeck, João Pedro Moreira, com Zonik Hit OLD, foi o único português a chegar à final, tendo ficado classificado na 18.ª posição (73,986%).

O seu cavalo Drosa Fuerst Kennedy OLD destacou-se pelo passage, piaffe e pela qualidade das transições, tudo isso acompanhado por uma composição musical instrumental que cativou o público. Moreira fechou a sua participação com uma nota final de 75,521%, sinal claro de um percurso internacional promissor.

