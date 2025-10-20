Vencedores dos Grandes Prémios dos Concursos Nacionais deste fim de semana
Durante o fim de semana de 17 a 19 de outubro, realizaram-se os Concursos de Saltos Nacionais A e B, que contaram com emocionantes Grandes Prémios nas pistas do CEIA e do Centro Hípico do Porto e Matosinhos.
CSN A – CEIA
Grande Prémio (1,45m)
🥇 Pedro Dinis Caseiro da Silva – Boomerang Vh Waterschoot Z Et
🥈 Mário Prieto – Doriano de Blondel (Vagabond de la Pomme × Quoriana Sange)
🥉 Henrique Drumond – Commerald Z (Comme il Faut × My Way b&v)
Pequeno Grande Prémio (1,35m)
🥇 Mário Prieto – Legacy Van Heechheim
🥈 Pedro Manso – Clark de Boisy (Stormy de Sivry × Joyeuse du Roc)
🥉 Eduardo Almeida – Clinton du Temple (Radieux × Julia des Hayettes)
CSN B – Centro Hípico do Porto e Matosinhos
Grande Prémio (1,35m)
🥇 João Pedro Gomes – Hatoki Manciaise (Catoki × Dominika Manciaise)
🥈 Rui Gonçalo – Jache Gris Z (Jaloubet de Loupe)
🥉 Sílvio Teixeira da Silva – Donner (Phin Phin × Nosjida)