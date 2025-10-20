Vencedores dos Grandes Prémios dos Concursos Nacionais deste fim de semana

Durante o fim de semana de 17 a 19 de outubro, realizaram-se os Concursos de Saltos Nacionais A e B, que contaram com emocionantes Grandes Prémios nas pistas do CEIA e do Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

CSN A – CEIA

Grande Prémio (1,45m)

🥇 Pedro Dinis Caseiro da Silva – Boomerang Vh Waterschoot Z Et

🥈 Mário Prieto – Doriano de Blondel (Vagabond de la Pomme × Quoriana Sange)

🥉 Henrique Drumond – Commerald Z (Comme il Faut × My Way b&v)

Pequeno Grande Prémio (1,35m)

🥇 Mário Prieto – Legacy Van Heechheim

🥈 Pedro Manso – Clark de Boisy (Stormy de Sivry × Joyeuse du Roc)

🥉 Eduardo Almeida – Clinton du Temple (Radieux × Julia des Hayettes)

CSN B – Centro Hípico do Porto e Matosinhos

Grande Prémio (1,35m)

🥇 João Pedro Gomes – Hatoki Manciaise (Catoki × Dominika Manciaise)

🥈 Rui Gonçalo – Jache Gris Z (Jaloubet de Loupe)

🥉 Sílvio Teixeira da Silva – Donner (Phin Phin × Nosjida)