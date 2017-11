Vencedores do Troféu Dressage Póneis 2017

Organizado pela Academia Equestre João Cardiga decorreu neste fim-de-semana (25 e 26) na Academia de Dressage de Portugal em Arruda dos Vinhos, e com apoio da Federação Equestre Portuguesa, a grande final do Troféu Dressage Póneis 2017 que este ano ficou marcada pela falta de condições logísticas mínimas para a boa realização da mesma. Não só os jovens atletas mas também os seus familiares se viram impossibilitados do acesso a bens básicos de consumo e condições de higiene nas casas de banho. Na realidade foi notória a ausência de um pequeno ‘stand’ com garrafas de água e pequenos “snacks” a que os atletas e familiares se habituaram a ter como apoio durante o período das provas. Igualmente se estranhou a ausência de um representante da FEP não só na cerimónia da entrega de prémios mas para fiscalização da infra-estrutura deste tipo de eventos.

Após seis jornadas, realizadas no Beloura Centro Hípico, Centro Hípico da Ilha Terceira, Ardea Açores, Academia Equestre João Cardiga, Centro Hípico Costa do Estoril e Academia de Dressage de Portugal, venceu por equipas a formação composta por Francisca Castro Monteiro (Chocoboy), Barbara Lopes (Xeco) e Francisco Braz (Chocoboy) da MP Beloura que totalizaram 213 pontos. Em 2º lugar e com menos seis pontos, ficou classificada a equipa do CHCE Dressage Ponéis com 207 pontos. Em 3º lugar, com 201 pontos ficou Cardiga Dressage Ponéis.

ESCALÃO INFANTIS

Neste escalão reservado a jovens de 6 aos 9 anos, Vitoria Reame (Napoleão/Sherberton) (73pts), Emma Ferreira (Sherberton) (69 pts), arrebataram os dois primeiros lugares do pódio. Barbara Lopes com Xeco (MP Beloura) ocupou a terceira posição (68pts).

INICIADOS

Nos Iniciados (9-13 anos) Lisa Bartz (Hemingway) (84pts.) do CHCE Dressage Póneis repetiu o triunfo do ano transacto, em 2º lugar ficou Francisco Moura Braz (Chocoboy) (61 pts) do MP Beloura. Gonçalo Castro Monteiro (William) ocupou o 3º lugar do pódio (61 pts).

JUVENIS

No escalão Juvenis (13-15 anos), venceu Francisca Castro Monteiro (Chocoboy) do MP Beloura (84pts). Sofie Borkop (Zeus/Hemingway) foi segunda classificada (71pts) do CHCE Dressage Póneis e Andriana Chaves (Maestoso Tiberia) do MP Beloura completou o pódio (60pts).

Resultados – Equipas

Classificação Geral – AQUI