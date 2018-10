Vencedores do Campeonato Nacional de TREC 2018 9 Outubro, 2018 8:29

A final do Campeonato Nacional de TREC, disputou-se na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia em Alpiarça, nos dias 6 e 7 de Outubro.

No primeiro dia de prova, sábado, os participantes fizeram a prova de orientação e regularidade (POR).

No domingo, tiveram lugar as provas de medição de andamento e de transposição de obstáculos e domínio da montada. Usando e adaptando as características do terreno à competição, recriam-se situações possíveis de encontrar na natureza.

Desde cursos de água que têm de ser atravessados a sebes e troncos de árvores que têm de ser vencidos, subidas e descidas íngremes, tudo serviu para colocar à prova a perícia dos participantes.

Foram vencedores do Campeonato Nacional, nas diversas categorias, os seguintes concorrentes que receberam prémios para os três primeiros classificados de cada categoria e diplomas para os restantes participantes:

Seniores

1º Nuno Bernardo com Indy – Medalha

Juniores

1º Diogo Sousa com Z-Bahiana – Medalha

2º Sara Junqueiro com Iberio

3º Leonor Salas com Uva

Open

1º Francisco Lourenço com Beirão – Medalha

2º Catarina Castro com Ginja

3º Filipa Taborda com Tabac

