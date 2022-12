Vencedores da Taça de Portugal de Dressage 2022

Chegaram ao fim as finais da Taça de Portugal de Dressage e do Troféu Dressage Póneis que decorreram este fim-de-semana entre 1 e 4 de Dezembro, nas instalações da Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos. Paralelamente realizou-se um CDN.

Nas provas Preliminar, Elementar, Média, Prix St. Georges e Avançada assistiram-se a boas prestações que ultrapassaram os 70%.

No grau Avançado apenas com 3 participantes, Filipa Carneiro conquistou o ouro montando Loro (68,542%, 66,666%, 72,151%), João Embaixador foi medalha de prata com Lancelot do Monte (68,000%, 68,974%, 71,595%) e o bronze foi para Maria Eduarda Veloso com Laçarote (65,957%, 67,094%, 68,143%).

No grau Elementar apenas com 4 participantes, Mafalda Galiza Mendes com Nilo das Arcas foi a vencedora (70,3313%, 70,555%, 69,593%). Nuno Chaves de Almeida em segundo com Nobre de Saramunheiro (71,615%, 70,787%, 69,228%) enquanto Mariana Assis da Silva com Neptuno recebeu o bronze (69,688%, 68,843%, 68,943%).

No grau Preliminar venceu João Castelão com Obama Plus que pontuou acima dos 70% nos três dias (72,051%, 72,440%, 72,344). Mafalda Galiza Mendes foi segunda classificada com Optimus (70,192%, 70,714%, 69,896%). Patricia Neto com Osiris das Pérolas recebeu o bronze (68,654%, 68,809%, 67,969%).

O Júri foi composto por André Santos (Presidente), Camilo Borges, Bruno Caseirão e João Oliveira Duarte.

Resultados completos AQUI