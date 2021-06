Vencedores da Taça da Juventude de Coimbra 2021 29 Junho, 2021 7:50

Decorreu no passado fim-de-semana a Taça da Juventude de Coimbra e o CSN-A, que consagrou os seguintes jovens:

Bruna Mesquita Carvalho com Quontender, com quatro pontos nas três classificativas, foi a justa vencedora da Taça da Juventude de Coimbra no escalão de Juniores. Na segunda posição ficou classificado Iuri Silva com Boomerang VH Waterschoot Z ET.

Foi necessário um desempate entre Constança Milheiro e Daniela Ribeira Costa para apurar a terceira classificada. Constança Milheiro com Exlibris MG que registou o melhor tempo (40,75s) no desempate, subiu ao terceiro lugar do pódio.

No escalão de Juvenis, brilhou Mila Fonte Resende com Dakar di Villa Lori que terminou as três classificativas com zero pontos.

Nos Iniciados, Eduarda Borges com Zuca também completou as três classificativas com zero pontos, conquistando neste escalão a Taça da Juventude de Coimbra.

Duarte Seabra fez a dobradinha no Grande Prémio Cidade de Coimbra, ao conquistar o primeiro e o segundo lugar com HHS Washington e Moulin Rouge van Paemel. Foi o único cavaleiro a terminar sem faltas a prova rainha. Hugo Carvalho completou o pódio com Tessa Boreal (0/4-34,45s). Seguiram-se João Mota em quarto com Misterio Sobral da Costa (4/68,97s) e António Matos Almeida em quinto com Twix V Overis Z (4/69,31s).

Dos 16 conjuntos que alinharam nesta prova, apenas três com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate.

Esta iniciativa integrada no programa das Festas de Coimbra contou com os patrocínios de: Câmara Municipal de Coimbra, Monte de Portugal, SF Feeding, Nutriva, BMW, Hippus B, Anajô Piscinas, Equitana e Joaquim Manuel Silva Artigos de Equitação.

Confira os resultados AQUI