Vencedores da Taça da Juventude de Coimbra 2019 15 Abril, 2019 6:41

Decorreu no passado fim-de-semana a Taça da Juventude de Coimbra e o CSN-B, que consagrou os seguintes jovens:

Marta Campos Henriques com Encore, com zero pontos nas três classificativas, foi a grande vencedora da Taça da Juventude de Coimbra no escalão Juniores.

No escalão de Juvenis, venceu Afonso Salvador Bento com Fraque e nos Iniciados, foi Vera Ferreira Pinto com Urraca a vencedora do Troféu tendo terminado as três classificativas com 8 pontos.

Paralelamente disputou-se o Grande Prémio Cidade de Coimbra do CSN-B que foi ganho por Tiago Carvalho Morais com Havana du Loyal.

Parabéns aos vencedores.

Resultados completos AQUI