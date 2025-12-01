Vencedores da Final da Taça de Portugal e Troféu Dressage Póneis 2025

A Agrovouga acolheu, de 27 a 30 de novembro, a Final da Taça de Portugal de Dressage e a Final de Póneis, quatro dias marcados pela técnica, elegância e competitividade que caracterizam a modalidade. O Parque de Exposições de Aveiro recebeu provas de elevado nível, com múltiplos conjuntos a demonstrar a vitalidade da dressage nacional.
Para além dos excelentes resultados nos vários graus, a edição deste ano ficou ainda marcada pela forte participação no Troféu Dressage Póneis, evidenciando o crescente interesse dos mais jovens e o investimento na formação de novos talentos. Com mais de 50 conjuntos distribuídos pelas categorias Infantis, Iniciados e Juvenis, o futuro da modalidade mostra-se promissor e bem assegurado, refletindo um trabalho consistente de escolas, treinadores e famílias.
A final do Troféu Dressage Póneis, foi disputada por cinco equipas: Centro Hípico da Terceira, Cardiga Dressage Poneis, MP Beloura, Hípica Convento de São Domingos e Páteo Lusitano.
A competição foi renhida, mas a equipa MP Beloura, campeã em 2024, voltou a impor-se este ano, repetindo o triunfo com uma vantagem confortável de 221 pontos, contabilizados a partir dos três melhores resultados. O Centro Hípico da Terceira garantiu um meritório segundo lugar com 206 pontos, enquanto a Hípica Convento de São Domingos completou o pódio ao somar 154 pontos.
Taça de Portugal de Dressage – Resultados por Categoria
Grau Preliminar
🥇Nuno Chaves de Almeida – Restolho
🥈Nuno Chaves de Almeida – R-artesanal Uet
🥉João Oliva – Ramses do Luar
Grau Elementar
🥇João André Gonçalves – Quarteto
🥈Gonçalo Diabinho – Quetzal
🥉João Carlos Bento – Quilate
Média
🥇João Carlos Bento – Poker da Lagoalva
🥈João André Gonçalves – Perfeito de Lima
Avançada Freestyle
🥇Francisco Vila Nova – Oeste
🥈Justine Esteve – Giacone Van Het Lindenhof
🥉Barbara Valadão Brasil – Ortiga Plus
Intermédia I Freestyle
🥇Manuel Tavares da Borba – Orgulhoso da Broa
🥈Catarina Lucas Lopes – Nero do Sagres
🥉Gustavo António Mendes – Osiris das Pérolas
Grande Prémio Freestyle
🥇Mafalda Galiza Mendes – Nilo das Arcas
Troféu Dressage Póneis – Resultados Finais
Infantis
🥇Eva Ferreira Miranda – Destino – Páteo Lusitano
🥈Jacinta Leonardo – Catraia
🥉Huang Weian – Mollehusen William
Iniciados
🥇Isabel Pacheco Amaral – Sol – Centro Hípico da Terceira
🥈João Carlos Gonçalves – Dengosa
🥉Laura Fernandes de Morais – Asterix
Juvenis
🥇Sonia Justice Morris – Rohlpsdofs Caspar de Luxe – MP Beloura
🥈Caroliuna Diniz Durães – Nice Guy
🥉Mariana Roda de Matos – Jet Set de Zeldi
O júri foi composto por João Oliveira Duarte (presidente), Bruno Caseirão, Michelle Rosa Santos e Maria Alexandra Santos Carneiro.
Resultados final Taça de Portugal AQUI
Resultados final Dressage Poneis AQUI