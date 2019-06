Vem aí o Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Cascais 5 Junho, 2019 7:23

Cascais recebe de 27 a 29 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

A Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano conta com 19 associações congéneres, registando-se os nascimentos em 31 países. O Livro Genealógico da “Raça Puro-Sangue Lusitano” (Stud-Book), pertença do Estado Português, ocupa o 7º lugar no Ranking Mundial de Raças (Dressage).

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL) será homenageada na edição deste ano do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano. A ABPSL é a segunda associação do cavalo Lusitano mais antiga do mundo, sendo a primeira a francesa que foi homenageada em 2018.

Durante três dias, em Cascais, a beleza e a funcionalidade do Cavalo Lusitano: Modelo e Andamentos, Dressage, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Saltos de Obstáculos, estarão em destaque.

