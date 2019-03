Vem aí o Festival do Cavalo Lusitano do Oeste (VÍDEO) 26 Março, 2019 7:24

Nos dias 17, 18 e 19 de Maio, o Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, recebe o VIII Festival do Cavalo Lusitano do Oeste.

Este evento, que é organizado pela Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, decorre no Parque D. Carlos e junta provas de Saltos de Obstáculos, Ensino, concurso de Modelo e Andamentos, Volteio, desfiles e demonstrações equestres, baptismos de sela bem como irá permitir a todos os presentes um contacto com cavalos, ovelhas e outros animais, tudo isto num jardim no centro da cidade, de fácil acesso e com entrada no recinto gratuita.

A programação completa será publicada em breve.

Inscrições e informações sobre as provas de Saltos de Obstáculos e de Ensino devem ser feitas para o e-mail oestelusitanocr@gmail.com.