Vem aí a Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo 2026

A XXIV edição da Romaria a Cavalo Moita–Viana do Alentejo já tem data marcada e irá realizar-se entre os dias 21 e 26 de abril de 2026. Trata-se de um evento que, pelas suas características e natureza, é reconhecido como único e distinto em Portugal.

Como é tradição, durante seis dias centenas de romeiros irão percorrer cerca de 150 quilómetros, ligando os dois municípios por caminhos de terra batida, ao longo da antiga Canada Real.

Embora tenha uma forte matriz religiosa na sua origem, atualmente a Romaria assume também uma importante vertente lúdica e de convívio, reunindo participantes de todo o país e do estrangeiro, que se juntam para celebrar esta experiência singular.