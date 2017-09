Vem aí a 5ª edição do Vilamoura Champions Tour… 14 Setembro, 2017 9:00

O Clube Hípico de Vilamoura recebe novamente o Vilamoura Champions Tour para a sua quinta edição, a decorrer de 20 Setembro a 15 Outubro. Já estão confirmados mais de 350 cavaleiros oriundos 30 países.

Entre os 350 cavaleiros (profissionais e amadores), destacam-se nomes como Peter Charles (Irlanda), Darragh Kenny (Irlanda) Billy Twomey (Irlanda), Laura Renwick (Grã Bretanha), Emma Stoker (Grã Bretanha), Michael Hecart (França), Lisa Nooren (Holanda), Roelof Bril (Holanda), Shane Thijsen (Holanda), Andreas Knippling (Alemanha), e os italianos Marta Bottanelli, Pierre Giorgio Bucci, Luca Maria Moneta entre outros. Durante quatro semanas irão passar por Vilamoura cerca de 760 cavalos.

Com um prize money de 538 mil euros, o evento inclui 4 Grandes Prémios de 3 estrelas, provas qualificativas para os Jogos Equestres Mundiais de 2018. Do total de 100 provas, 15 contam para o ranking mundial Longines FEI – Federação Equestre Internacional. A amazona vencedora da prova de sábado (14/10) “Ladies World Trophy” receberá um veículo automóvel Smart como prémio.

Este prestigiado evento equestre internacional sob a batuta do Engº António Moura tem como principais patrocinadores a Caixa de Crédito Agrícola, Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé e Microprocessador. Conta ainda com as parcerias de Hotel Hilton Vilamoura, Four Seasons Vilamoura, Hotel Anantara Vilamoura Resort, Lonevity Cegonha Country Club, Inframoura, Hertz, IPDJ e o Grupo Alexander Lehel.