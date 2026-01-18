Vasco Freire: Uma reflexão intemporal sobre Criação, Critério e Função

Neste vídeo de arquivo, gravado há mais de dezasseis anos, Vasco Freire — criador português de reconhecimento internacional — partilha uma reflexão sobre a criação do cavalo Lusitano, baseada na sua vasta experiência no sector.

Embora algumas abordagens possam hoje enquadrar-se num contexto técnico em evolução, os princípios destacados — critério na seleção, funcionalidade, respeito pelo cavalo e pelo tempo de formação — mantêm-se atuais e relevantes.

O portal Equisport publica este excerto como contributo para a reflexão e debate no seio da comunidade equestre, valorizando a importância da experiência acumulada e da diversidade de perspetivas na evolução da criação moderna.

NOTA: A entrevista foi realizada anteriormente e reflete o contexto e as opiniões do autor à data da gravação.