Vandalismo perpetrado à Praça de Toiros Palha Blanco e ao Monumento ao Forcado 10 Abril, 2017 7:50

Na manhã deste domingo, 9 de Abril, dia em que se realiza um Festival comemorativo dos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, a cidade deparou-se com o vandalismo contra o Património e a Cultura perpetrado à Praça de Toiros “Palha Blanco” (propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira) e ao Monumento ao Forcado e parte do Parque Urbano do Cevadeiro, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A Câmara Municipal vem desta forma expressar a sua indignação e repudiar veementemente estes atos e informa que irá apresentar à PSP uma queixa contra desconhecidos por este atentado inadmissível e antidemocrático contra o Património e Cultura.

Abaixo, as fotos que demonstram esta ação que, de acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, “revelam uma atitude de quem não sabe viver em Liberdade e Democracia e não sabe respeitar a Cultura e Tradições de um Povo”.