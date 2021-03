V Jornadas de Equinicultura já têm data marcada 2 Março, 2021 9:41

A Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ) e a Associação Internacional de Estudantes de Agricultura da UTAD (IAAS-UTAD) vão realizar, nos dias 7 e 8 de maio, a 5ª Edição das Jornadas de Equinicultura.

Em comunicado, as associações revelam que as jornadas “têm como principal objetivo juntar os principais agentes envolvidos em torno do cavalo, nas suas diferentes vertentes, para que, em dois dias, se discuta a importância desta espécie animal”.

O evento pretende também ser “uma ponte entre o conhecimento técnico e científico existente e as necessidades práticas do dia-a-dia desta espécie animal.”

A manutenção da paisagem, as novas potencialidades de turismo e a importância económica do cavalo de desporto são alguns dos temas que vão ser abordados.

No primeiro dia vão realizar-se workshops técnicos. Já o segundo será mais teórico, com diferentes sessões temáticas de promoção do debate dos temas.

Todas as informações sobre as Jornadas de Equinicultura podem ser encontradas nos sites da APEZ e da IAAS-UTAD.