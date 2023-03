«Ushba Tesoro» reivindica emocionante vitória na Dubai World Cup (VÍDEO)

O jóquei Yuga Kawada produziu um final emocionante com «Ushba Tesoro» no sábado (25) para dar ao Japão a segunda vitória na Dubai World Cup*, o destaque do programa de nove corridas em Meydan.

Quando tudo parecia que James Doyle e «Algiers» estavam a caminho da vitória, «Ushba Tesoro» superou o cavalo irlandês na recta final.

«Algiers» terminou em segundo lugar e «Emblem Road», o vencedor da Saudi Cup no ano passado, foi terceiro classificado.

«Ushba Tesoro» de 6 anos, é o segundo cavalo japonês a vencer a corrida de 2.000 metros Grau 1, após Victoire Pisa em 2011.

* O Dubai World Cup é uma corrida de cavalos anual realizada no hipódromo Meydan no Dubai, Emirados Árabes Unidos. É uma das corridas de cavalos mais ricas e prestigiadas do mundo, com um prémio de US$ 12 milhões para o vencedor. A primeira corrida foi realizada em 1996 e desde então tornou-se num evento importante no calendário das corridas de cavalos internacionais.