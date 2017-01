«Ursula XII» ganhou mais de 1 milhão de euros em 2016 3 Janeiro, 2017 7:54

Ursula XII, HH Azur e Chesall Zimequest os cavalos que mais dinheiro conquistaram em 2016

De acordo com o ranking, a égua SSH «Ursula XII» (Ahorn x Papageno) de 16 anos, montada de Scott Brash, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2016, acumulou € 1.139.325 em prémios monetários. A vitória no Grande Prémio Rolex em Spruce Meadows (Calgary), a medalha de prata no Grande Prémio Rolex em Aachen (17/07) e o bronze no Grande Prémio Rolex de Genebra (11/12), contribuíram significativamente para este excelente resultado.

A égua belga HH Azur de 10 anos (Thunder van de Zuuthoeve x Sir Lui), do americano McLain Ward ocupa o 2º lugar tendo acumulado €884.765 em prémios monetários. Ocupa o 3º lugar, a égua Chesall Zimequest (Casall ASK x Concerto II) do francês Simon Delestre, amealhou €618.493.

Os 10 cavalos de saltos de obstáculos que amealharam mais prémios monetários em 2016:

1º Ursula XII (Ahorn) – €1.139, 325

2º HH Azur (Thunder van de Zuuthoeve) – €884,765

3º Chesall Zimequest (Casall ASK) – €618,493

4º Casall ASK (Caretino) – € 593,626

5º Ensor de Litrange LXIII (Nabab de Reve) – € 576,250

6º Pret a Tout (v. Hiram Chambertin) – €530,770

7º Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) – €502,280

8º Equita van ’t Zorgvlier (v. Cassini I) – €491,793

9º Quabri de L’Isle (v. Kannan) – €458,537

10º Cynar VA (v. Clarimo ASK) – €455,280