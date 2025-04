«Uno Plus» e «Ursula do Lagar» brilham no I Campeonato Ibérico em Castelo Branco

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco acolheu, nos dias 26 e 27 de abril, o I Campeonato Ibérico e o VII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, numa organização da Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior, com o apoio do Município de Castelo Branco.

O evento, que reuniu criadores, proprietários e apaixonados pelo cavalo Lusitano, foi marcado por uma excelente participação e elevado nível de competição. Após intensas eliminatórias, foram atribuídas as medalhas de Ouro e Prata aos melhores exemplares das categorias de machos e fêmeas.

«Uno Plus», poldro de um ano (filho de Oxalá Plus e Paloma Plus), criado pela Dressage Plus e propriedade da Twins Lusitanos Sport Lda., foi eleito Campeão Ibérico Macho, recebendo a Medalha de Ouro. Apresentado à mão por Carlos Ramalhete, Uno Plus destacou-se pela qualidade morfológica e expressão funcional. Receberam ainda a Medalha de Prata os poldros Urânio das Cardas e Ulrich de Cabanões.

Na categoria de fêmeas, «Ursula do Lagar»(Indigo x Lambreta do Lagar), do criador e proprietário Manuel Teixeira e também apresentada por Carlos Ramalhete, sagrou-se Campeã Ibérica, conquistando a Medalha de Ouro. A disputa nesta classe foi particularmente acesa, com «Ully de Madre de Água», do criador e proprietário Madre de Água, também a receber uma Medalha de Ouro. Foram ainda atribuídas Medalhas de Prata às poldras «Única das Cardas» e «Uva do Casarão».

Nas éguas montadas, a Medalha de Ouro foi para Poderosa (Zaire x Flama por Vinagre II), do criador Madre de Água Lda., apresentada por Nuno Carvalho, que se destacou e foi eleita Campeã Ibérica Montada.

Entre os prémios coletivos, o título de Melhor Criador Ibérico foi atribuído a Manuel Teixeira, enquanto Carlos Ramalhete foi distinguido como o Melhor Apresentador.

Além da competição, a organização proporcionou momentos de convívio e celebração, como o tradicional jantar na Quinta da Dança, realizado no sábado, que reuniu cerca de 100 participantes, entre criadores, proprietários e apresentadores. A noite incluiu ainda o sorteio de vouchers oferecidos por parceiros como a Intacol, Madre de Água e Celeris, num ambiente de grande camaradagem.

O sucesso do evento reflete o empenho da Associação de Criadores da Beira Interior e reforça o papel de Castelo Branco como palco de excelência para a promoção do cavalo Lusitano no panorama nacional e ibérico.

Organização destaca apoios e agradecimentos

O sucesso do I Campeonato Ibérico e VII Concurso de Modelo e Andamentos da Beira Baixa Sul deveu-se também ao empenho de todos aqueles que colaboraram com a organização. A Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior deixou um agradecimento especial a todos os patrocinadores e apoiantes, nomeadamente à AMatosCar, Maquiguarda, Lusitanos José Corchete, à equipa da restauração liderada pelo “Primo Ivan”, bem como à Padaria de Penha Garcia e à Tapada das Sortes (Leitaria do Largo). O troféus entregues durante o evento foram executados pela Exacentro.

Foi ainda destacado o contributo dos participantes, fundamentais para o sucesso do concurso, e dos sócios da Associação, que apresentaram cerca de 60% dos animais em competição. Um reconhecimento especial foi dirigido a todos os que colaboraram na montagem e na futura desmontagem do recinto.

A organização agradeceu também ao speaker do evento, Ricardo Estrela (Coudelaria Ricardo Estrela), que animou o concurso com profissionalismo e entusiasmo, assim como aos membros da Direção Rui Manteigas e Pedro Torres, pelo trabalho desenvolvido.

A realização do evento contou ainda com o importante apoio institucional do Município de Castelo Branco, do presidente Leopoldo Rodrigues, do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB). Foram também parceiros fundamentais a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Lusitano (APSL), a Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Pura Raça Espanhola (AEPSL), Mário Rui Videira e Rui Almeida.

