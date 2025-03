«Uno Plus» Campeão dos Campeões na Feira Anual da Trofa 2025

No último fim de semana, a Feira Anual da Trofa foi palco do Concurso de Modelo e Andamentos da Raça Lusitana, onde se reuniram alguns dos melhores exemplares PSL. Entre os grandes destaques do certame, o poldro UNO PLUS brilhou ao conquistar o título de Campeão dos Campeões.

«UNO PLUS», (Oxala Plus x Paloma Plus por Açucar do Pinheiro) um exemplar de excelência criado pela Dressage Plus e pertencente à Twins Lusitanos Sport, demonstrou superioridade na conformação e nos andamentos, conquistando o reconhecimento do júri e do público presente no evento.

O título de Melhor Fêmea foi atribuído à poldra «UVA DO SOUTO» (Lord Plus x Duquesa do Lírio por Uranio) do criador e proprietário Sérgio Manuel Pereira Souto.

Além das distinções individuais, a coudelaria DRESSAGE PLUS recebeu o prémio de Melhor Criador da Raça Lusitana, um reconhecimento pelo seu trabalho de seleção e desenvolvimento de exemplares de alto nível. O evento também premiou Carlos Ramalhete como o Melhor Apresentador, destacando a sua competência e profissionalismo na apresentação dos cavalos em pista.

