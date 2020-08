Uma “Favourita” e uma “Outsider” vencem o Grupo 1 em Deauville! (VÍDEO) 24 Agosto, 2020 16:10

O Deauville Summer 2020 ficará para a história, como um dos mais memoráveis após dois dias de corridas de cavalos do Grupo 1 que ocorreram no Hipódromo de Deauville (França), no passado fim-de-semana.

Em nenhum momento do G1 Prix Morny (1200m) parecia que a poldra de 2 anos, «Campanelle» ia ser derrotada. Foi a primeira a sair do “starting gate” tomando a liderança e estabelecendo um bom ritmo, enquanto o seu jóquei, Frankie Dettori, manteve uma vantagem confortável durante a prova. Nos últimos 250 metro,s quando pediu o sprint a «Campanelle», esta correspondeu terminando dois corpos de comprimento de Nando Parrado com «Rhythm Master». «Campanelle» apontada como a favorita (2/7), deu a Dettori a sua segunda vitória no Grupo 1 neste Festival de Verão de Deauville, terminando com o melhor tempo de 01:11:80.

No G1 Prix Jean Romanet (2000m) o livro de formulários indicava que o preparador John Gosden e Frankie Dettori podiam conquistar outra grande corrida com «Nazeef». No entanto, depois de manter-se perto da liderança e ao entrar na recta final, «Nazeef» claramente não conseguiu terminar em primeiro. Venceu «Audarya» outra poldra treinada no Reino Unido. Foi um resultado surpresa pois a poldra nos livros de apostas figurava com “odds” de 50/1.