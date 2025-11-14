Um império vinícola e equestre à venda nas Baleares

A poucos quilómetros de Palma de Maiorca, um dos mais impressionantes domínios privados da Europa está no mercado por 87 milhões de euros. Comercializada pela rede internacional John Taylor, a propriedade, que ocupa mil hectares — o equivalente a cinco vezes a área do Principado do Mónaco — é apresentada como uma das maiores propriedades privadas de toda a bacia mediterrânica.

O domínio combina produção vinícola biológica, hospitalidade de luxo e instalações equestres de nível olímpico. Dos mil hectares, 40 são dedicados à vinha, com capacidade anual de produção de cerca de 600 mil garrafas, apoiada por adegas e caves totalmente equipadas.

A componente equestre é outro dos grandes atractivos do conjunto: o centro conta com boxes, picadeiros interiores e exteriores, pista de treino, salas de parto e zonas de lazer para cavalos, concebidas segundo padrões internacionais. No exterior, uma piscina de 27 por 12 metros complementa a área de lazer.

O edifício principal — uma casa senhorial com mais de 4.000 m² e seis quartos — é rodeado por sete casas de hóspedes independentes, com áreas entre 90 e 429 m². O domínio inclui ainda habitações para o pessoal, escritórios, armazéns, estábulos e até uma pequena escola e um atelier de cerâmica.

Os actuais proprietários, que adquiriram o imóvel em 2003, investiram 12 anos em obras de renovação para devolver ao lugar o esplendor rural e arquitectónico original, com uma abordagem sustentável e funcional.

Segundo o Le Figaro Immobilier que divulga a «hacienda» em venda, a propriedade oferece inúmeras possibilidades de exploração, tanto como retiro privado quanto como projecto vinícola ou centro de turismo de luxo. Entre os potenciais compradores, destacam-se investidores americanos, do Médio Oriente e da Ásia, mas também europeus — sobretudo alemães — que continuam a ver nas Baleares um dos destinos mais exclusivos e valorizados do continente.

