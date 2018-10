Um “crack” para Bertram Allen

O cavaleiro irlandês Bertram Allen (22), um pouco afastado dos pódios este ano, poderá regressar às vitórias, graças a chegada de um talento confirmado às suas boxes. «H&M Harley van den Bisschop» até agora montado por Nicola Philippaerts (24) ruma à Alemanha para se juntar à quadra de cavalos do jovem Allen.

Este cavalo ruço de 11 anos, filho de Dulf van den Bisschop e com uma mãe por Coronado, deixa as boxes do belga Philippaerts para se instalar na Alemanha. Um duro golpe para o jovem Nicola mas para o talentoso irlandês, pode ser o regresso ao pódio da alta competição.

H&M Harley van den Bisschop chegou às boxes de Nicola em 2014, com sete anos. Nico e Harley saltaram no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos em Lanaken. Rapidamente começaram a competir nas provas menos exigentes dos CSI5*. A sua primeira prestação num Grande Prémio de 5* foi no Longines Global Champions Tour do Estoril (2016), onde ficaram classificados em 9º lugar. Poucas semanas depois, alcançaram a sua primeira grande vitória na prova grande do CSI5* de Tryon. Terceiro classificado na Taça do Mundo de Londres, o conjunto registou vários bons resultados em circuitos indoor da Taça do Mundo Longines.

Em 2017 ficou em 5º lugar no Grande Prémio 5* de St. Moritz. Em Fevereiro deste ano, ficou em quarto lugar na Taça do Mundo de Gotemburgo e em segundo no Grande Prémio do Global Champions Tour de Madrid.

Em Junho passado, ganhou o Grande Prémio do LGCT do Estoril.